Primo allenamento a Coverciano per gli Azzurri di Luciano Spalletti in vista della terza giornata di Nations League contro il Belgio. Alla seduta odierna hanno partecipato i due romanisti convocati dal ct, Pisilli e Pellegrini. Per il capitano giallorosso lavoro defaticante in palestra dopo la gara di ieri contro il Monza, mentre per il classe 2004 lavoro con il gruppo.