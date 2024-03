La Gazzetta dello Sport – “Di lui non ho mai parlato con nessuno. In estate abbiamo già rinnovato i contratti più importanti”. Così l’a.d. del Monza Adriano Galliani si è espresso ieri in merito al portiere Michele Di Gregorio, obiettivo di mercato di Inter e Juventus. Galliani, nel corso della presentazione di due partnership commerciali (Simmenthal e MSC) parla anche degli obiettivi del club. “Non ci siamo mai posti l’obiettivo di andare in Europa né di non andare in Europa. Ogni partita andiamo in campo per vincerla, non ci poniamo limiti e obiettivi e fare il meglio possibile. Io sono tifoso di questa squadra e mantenere questa categoria è un sogno e una meraviglia. Pensare che in due anni di A il Monza ha battuto Juventus, Inter, Milan e Napoli è qualcosa di incredibile”.

L’ex ad del Milan ringrazia anche la famiglia Berlusconi per l’impegno che continua a mettere nel Monza. “La proprietà è fantastica e i figli del presidente Berlusconi sanno quanto amore il presidente avesse per questo club e nel segno di rispetto e amore continuano a investire. Siamo vicini al grande traguardo: quello del 3° anno consecutivo in Serie A”.