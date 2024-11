Artemk Dovbyk è stato sottoposto a una risonanza magnetica al ginocchio a seguito dei problemi avvertiti nelle ultime settimane. Gli esami non hanno evidenziato nulla, per cui partirà per gli impegni della nazionale ucraina contro Georgia e Albania. L’attaccante sarà valutato dallo staff della nazionale e di comune accordo con la Roma si deciderà se rimandarlo nella Capitale o meno. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Foto: [Paolo Bruno] via [Getty Images]