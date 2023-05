L’ex DS della Roma Monchi, attualmente al Siviglia, affronterà la sua ex squadra in finale di Europa League il 31 maggio a Budapest. Il DS si sta preparando all’occasione, e sul suo profilo Twitter scrive “Pronto per un’altra finale. Con più entusiasmo e voglia di sempre. Road to Budapest”. Lo spagnolo ha poi messo in allegato una foto di tre magliette del club.

Preparado para otra final.

Con más ilusión y ganas que nunca.

Road to Budapest!!! pic.twitter.com/Z4te3taoQt — Monchi (@leonsfdo) May 29, 2023