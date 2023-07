Il fischio d’inizio della prossima Serie A è ormai alle porte. La prossima stagione inizierà tra poco più di 20 giorni e si preannuncia bollente. Le big stanno cercando di rinforzarsi, a caccia del riscatto c’è la Juventus di Allegri, reduce da un anno problematico, in campo e non solo. Arek Milik, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha fatto una previsione sulle pretendenti al titolo finale. Queste le sue parole: “Napoli può ripetersi, soprattutto se terrà i big. Per lo scudetto ci metto anche le due milanesi, insieme a Roma e Lazio, ma anche la Juve. Però è difficile dire ora chi sia la favorita, perché sul mercato può succedere di tutto”.