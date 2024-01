Archiviata la sconfitta in Coppa Italia nel derby contro la Lazio è il momento di ripartire. I giallorossi proveranno ad espugnare San Siro per continuare la corsa alla prossima Champions League. La Roma ha l’obbligo di voltare pagina e cancellare la brutta prestazione di mercoledì anche per i propri tifosi, che ancora una volta dimostreranno il loro sostegno alla squadra anche in trasferta. Gli uomini di Mourinho affronteranno il Milan domani alle 20.45, e il profilo ufficiale del club ha da poco pubblicato un video che mostra la partenza della squadra per Milano. Oltre ai lungodegenti Abraham e Smalling non partiranno alla volta della Lombardia neanche Dybala, Renato Sanches e Kumbulla.