Domani sera alle 20.45 andrà in scena allo stadio San Siro il big match tra Milan e Roma, valido per la 20esima giornata di Serie A. Come annunciato da Mourinho in conferenza stampa questa mattina, il club giallorosso ha diramato la lista dei convocati. Spiccano le assenze di Paulo Dybala, Renato Sanches e Kumbulla (rientrato tra i convocati in occasione del derby) oltre a quelle dei lungodegenti Abraham e Smalling. Mentre è presente il giovane Joao Costa.

LA LISTA DEI CONVOCATI

Portieri: Rui Patricio, Svilar, Boer.

Difensori: Mancini, Llorente, Huijsen, Kristensen, Karsdorp, Spinazzola, Celik.

Centrocampisti: Cristante, Paredes, Pellegrini, Bove, Pisilli, Zalewski.

Attaccanti: El Shaarawy, Joao Costa, Lukaku, Belotti.