Sono da poco terminate le partite delle 15 di questo sabato della 20esima giornata di Serie A. Allo stadio Diego Armando Maradona è andato in scena un derby campano ricco di emozioni: la Salernitana passa in vantaggio al 29′ grazie all’ennesimo eurogol di Candreva ma non basta. I padroni di casa trovano la rete del pareggio dal dischetto con Politano al 4′ minuto di recupero del primo tempo. La partita resta ancorata al pareggio fino al 96′, quando un gol al cardiopalma di Rrahmani consegna i tre punti alla squadra partenopea. I Granata di Pippo Inzaghi restano ultimi in classifica con 12 punti, mentre gli Azzurri occupano la sesta posizione con 31.

Meno ricca di emozioni è stata la gara allo stadio Luigi Ferraris tra Genoa e Torino terminata 0-0. Per i padroni di casa si tratta del quarto pareggio nelle ultime cinque partite, e il punto guadagnato oggi fa salire gli uomini di Gilardino a quota 22 punti, aumentando di una lunghezza il vantaggio sulla zona retrocessione. Spreca l’occasione di agganciare il settimo posto invece il Torino, che colleziona comunque il sesto risultato utile nelle ultime sette giornate di campionato.