Domani sera alle 20.45 andrà in scena allo stadio San Siro il big match tra Milan e Roma valido per la 20esima giornata di Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com arriva una buona notizia per Pioli: Okafor ha completamente recuperato dal suo infortunio e sarà così convocato per il match contro i giallorossi. L’ex di giornata Alessandro Florenzi non è ancora pronto e avrà bisogno di qualche giorno per smaltire l’affaticamento. Resta fuori dalla lista dei convocati rossoneri Marco Sportiello: il portiere è di fatto recuperato, ma lo staff rossonero preferisce gestirlo al meglio.