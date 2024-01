Nel lunch match delle 12:30 della domenica di Serie A, il Milan vince in casa dell’Empoli con il risultato di 0-3. Decisive le reti di Loftus-Cheek e Giroud nella prima parte di gara e Traore nel finale. Rossoneri che salgono a quota 39 punti, in vista della sfida con la Roma che apre il girone di ritorno. Da valutare le condizioni di Florenzi, uscito per infortunio al 35’.