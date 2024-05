Per la sfida amichevole di aperta , in programma il 31 maggio alle 13:00 (ore italiane), tra Roma e Milan, sono stati diramati i convocati dei rossoneri. La squadra, allenata per l’occasione da Bonera, non avrà a disposizione Leao e Pulisic, presente Giroud. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Nava, Sportiello, Torriani.

DIFENSORI: Bartesaghi, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Jiménez, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Adli, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Reijnders, Zeroli.

ATTACCANTI: Giroud, Jović, Okafor.