Il Milan torna a lavorare in vista della sfida di andata di Europa League, valida per i quarti di finale, con la Roma di Daniele De Rossi. Come riportato da milannews.it, Pobega e Thiaw hanno svolto lavoro differenziato, ma solo il difensore dovrebbe tornare a disposizione di Pioli. Dopo l’attivazione muscolare in palestra, i rossoneri hanno svolto lavoro sul campo, chiudendo con una partitella finale.