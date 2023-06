Il gol a Verona, poi sempre meno spazio fino alla relegazione di riserva. Cristian Volpato però scalpita. Il talentino classe 2003 della Roma vuole giocare. La soluzione allora è lasciare, momentaneamente, Trigoria. Alla finestra, da tempo, c’è il Sassuolo. Oggi a Milano si è fatto un passo in avanti nella vicenda.

L’italo-australiano, infatti, si recato nel capoluogo meneghino per incontrare l’avvocato di fiducia e valutare l’offerta neroverde. Al momento, tuttavia, le parti non sono vicine. Tra la Roma ed il Sassuolo c’è in essere anche la vicenda Frattesi (e Berardi): l’operazione Volpato potrebbe però essere avviata a parte. Lo scrive calciomercato.com.