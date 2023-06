La passione che muove i romanisti non si spegne mai. Anche questa volta il dato e i numeri dimostrano un attaccamento senza eguali verso la Roma. Oggi si è chiusa la Fase 1 della campagna abbonamenti che ha fatto registrare 36.500 tifosi, ben 3 mila in più rispetto alla scorsa stagione nella stessa fase. Sono già tutte esaurite le due curve, i Distinti Sud e Nord Est e diversi settori della Tribuna Tevere (Nord, Sud, Centrale, Top Sud). L’83% dei tifosi che avevano l’abbonamento lo scorso anno hanno rinnovato per il campionato 23/24.

Dalle ore 17:00 del 8 giugno e fino alle ore 15 di venerdì 9 giugno i tifosi potranno cambiare posto nello stesso settore esclusivamente tramite app Il Mio Posto. Venerdì 9 giugno ore 16 inizio Fase 2