Intervistato ai microfoni del Corriere dello Sport, Gilles Mbiye-Beya, amico di Lukaku, ha parlato della possibilità che Big Rom torni in Belgio questa estate. Queste le sue dichiarazioni:

Supponiamo che l’Anderlecht diventasse campione e giocasse la Champions League, Romelu Lukaku tornerebbe?

“Lo conosco bene, è vero. Ma non me lo dice. Potrebbe essere troppo presto, ma cosa succederebbe se l’Anderlecht diventasse campione? Più vicino a casa, il club in cui è cresciuto…”