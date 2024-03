La Roma, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato la data e l’ora in cui saranno disponibili i biglietti per la sfida casalinga con il Bologna. Sala vendita libera inizierà il 25 marzo alle ore 12:00. Questo il comunicato del club giallorosso:

“Una sfida cruciale per la zona Champions, in casa nostra, da vincere tutti insieme.

Questo sarà Roma-Bologna, in programma lunedì 22 aprile, alle 18.30, allo stadio Olimpico, match valido per la giornata numero 33 di Serie A. Un crocevia fondamentale per l’Europa, tre punti che potranno essere fondamentali per la classifica giallorossa.

Servirà ancora una volta l’apporto e il sostegno meraviglioso dei romanisti. I biglietti saranno disponibili da lunedì 25 marzo alle 12, se ne potranno comprare un massimo di 4 per singola transazione.

Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus per la stagione 2023-24, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.

Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione.

Maggiori informazioni per gli abbonati Plus per accedere al servizio di rivendita saranno divulgate nei prossimi giorni. Tutti gli abbonati, Classic e Plus, potranno accedere al servizio di Cambio utilizzatore a partire dalle ore 12:00 di lunedì 25 marzo”.