Arriva l’ufficialità del trasferimento dell’anno. Kylian Mbappe è un nuovo giocatore del Real Madrid. Il francese, ormai ex PSG, vestirà la Camiceta Blanca per cinque stagioni. Lo riporta il sito ufficiale dei campioni della Champions League 2023/2024.

Come riporta La Gazzetta dello Sport ci sarà un premio alla firma da 125 milioni di euro. L’ingaggio sarà di 15 milioni netti a stagione per salire progressivamente fino a 20 milioni di euro. Inoltre, per ciò che concerne i diritti d’immagine, il francese otterrà l’80% contro il 20% del club.