Florent Ghisolfi è pronto a iniziare la sua nuova avventura nella Capitale. L’annuncio della Roma era già arrivato qualche giorno fa, ed ora è arrivato il momento per il nuovo ds di mettersi a lavoro, per regalare a mister De Rossi dei rinforzi. Intanto Ghisolfi con un video sul suo profilo Instagram ha salutato e ringraziato il suo ex club, il Nizza:

“Questo viaggio non è stato così lungo come desideravo, ma questi 19 mesi sono stati intensi, pieni di gioie, di delusioni, di cose positive e difficoltà, ma insieme abbiamo raggiunto gli obiettivi. Grazie a tutti quelli che mi hanno accompagnato e sostenuto in questo viaggio, grazie ai tifosi del Nizza per l’accoglienza e il sostegno, grazie ai dirigenti per la fiducia e il lavoro svolto insieme, grazie a ogni dipendente della società, grazie alla squadra e allo staff, costruiti con amore. Grazie alla mia famiglia e soprattutto alle mie figlie, grazie mie principesse per il vostro sostegno, la vostra comprensione e il vostro amore incondizionato. Sulla strada per un nuovo viaggio”.

Al termine del video il direttore sportivo ha colto l’occasione per mandare un messaggio ai suoi nuovi tifosi: “Sulla strada per un nuovo viaggio”, frase accompagnata dai colori giallorossi e dalla lupa.