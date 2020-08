Mercato, tre club di Serie B su Antonucci. L’attaccante piace anche in Spagna e Portogallo

Dopo la non brillante esperienza in prestito al Vitoria Setubal, con il ritorno in Italia anticipato per problematiche con la società portoghese, per Mirko Antonucci si prevede una nuova esperienza lontano da Trigoria, dove l’attaccante classe ’99 è cresciuto. Il numero 48, che ha un contratto con la Roma fino al 30 giugno del 2022, è ricercato da diverse squadre tra la Serie B italiana, Portogallo e Spagna. In modo particolare, Cosenza, Pordenone e Vicenza hanno manifestato il loro interesse per Antonucci. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.