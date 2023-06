Il nome caldo in casa Roma, per sostituire Tammy Abraham, è quello di Gianluca Scamacca. Il calciatore del West Ham gradirebbe la destinazione giallorossa, avendone indossato la maglia nelle giovanili. Il club inglese vorrebbe il diritto con obbligo di riscatto, mentre Tiago Pinto sta lavorando per un prestito secco, o al massimo vincolato dalla qualificazione alla prossima Champions League. Lo riporta calciomercato.com.