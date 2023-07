Tiago Pinto è alla ricerca di un attaccante per completare la rosa a disposizione dello Special One dopo l’infortunio di Abraham. Stando a quanto riportato da La Repubblica, la Roma avrebbe ottenuto l’apertura del West Ham per il prestito di Scamacca, ma solo con obbligo di riscatto intorno ai 35 milioni. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri tra le parti per continuare la trattativa.