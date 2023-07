L’Italia Under 19 è scesa in campo per la terza gara della fase a gironi del Campionato Europeo di categoria. Risultato finale, 1-1 contro la Polonia, che permette agli azzurrini di volare in semifinale dove affronteranno una tra Spagna e Norvegia. Faticanti è partito dal primo minuto per poi essere sostituito al 77‘, mentre Niccolò Pisilli è rimasto in panchina.