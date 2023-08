Fari puntati della Serie A ancora su Gianluca Scamacca. L’oggetto dei desideri del mercato romanista è sempre più lontano, prendono quota per il classe 1999 le ipotesi Inter e Atalanta. Marotta ha presentato un’offerta da 24 milioni di euro più 4 di bonus, ma il West Ham ha rifiutato. La Dea invece si prepara a superare le cifre del club meneghino per portare il centravanti a Bergamo, scrive Sky Sport. Le intenzioni del West Ham sarebbero di chiudere l’operazione già da oggi ma il calciatore ha messo l’Inter in cima alle preferenze, aprendo comunque alla possibilità di giocare con mister Gian Piero Gasperini. Le alternative dell’Inter restano Balogun e Beto.