Dopo settimane di trattative Roma e Sassuolo sono a un passo dal chiudere la trattativa per Volpato. L’accelerata è dovuta anche al sempre minor tempo a disposizione del club di Trigoria per ottenere i 30 milioni di plusvalenze richiesti dall’UEFA. L’italo-australiano dopo aver tentennato davanti l’offerta dei neroverdi si è convinto. Come riporta tuttomercato.web, l’ala romanista si trasferirà a Reggio-Emilia per un cifra intorno ai 5 milioni d’euro. Per il calciatore delle giovanili giallorosse, 10 presenze e 2 gol con la prima squadra.