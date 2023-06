Sembrerebbe in chiusura la trattativa per portare Justin Kluivert in Premier League. Come riportato da Alfredo Pedullà, il Bournemouth avrebbe l’accordo con la Roma con una base di 11 milioni più bonus. L’esterno olandese, preso dall’Ajax, dopo tre anni di prestito lascerà la capitale in via definitiva. Arrivato nell’estate del 2018, ha collezionato 52 presenze e 5 gol con la Roma.