Nonostante Tiago Pinto stia inseguendo un attaccante titolare per la prossima stagione, continua a guardare al futuro. Come riporta Goal.com la Roma è vicina all’annuncio di un calciatore in entrata per la Primavera di Federico Guidi. Si tratta di Filippo Alessio, attaccante classe 2004 che arriva attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto dal Vicenza. Il biancorosso è stato preso per sostituire Padula e Majchrzak, che hanno lasciato i giallorossi. Nella scorsa stagione, Alessio ha giocato nell’Empoli Primavera, dove ha segnato un gol e fornito 3 assist in 15 presenze. Alessio ha anche esordito in Serie B col Vicenza nel 2021 e ha segnato il suo primo gol tra i professionisti in Coppa Italia.