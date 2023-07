Pagine Romaniste (T. Pica) – Un anno intenso, ricco di emozioni, magie, sorrisi ma anche le lacrime amare del triste epilogo di Budapest. Tutto questo è stato nella prima attesissima stagione in giallorosso della Joya Dybala. Dopo una trattativa dall’esito clamoroso e insperato dai tifosi della “Magica”, con quell’Inter che sembrava nel destino dell’argentino e invece costretta ad arrendersi di fronte al fascino senza tempo della città eterna, nella calorosissima sponda romanista.

Un colpo di mercato inedito e capace di mandare un’intera tifoseria in visibilio, il traffico in tilt di quei giorni, il rincorrersi delle voci che lo volevano con l’intoccabile n.10, resa sacra dal capitano Francesco Totti e poi quella trepidante attesa nel vederlo all’opera sotto la guida sapiente di Jose Mourinho.

Un anno fa Dybala sbarcava nel ritiro della Roma 💎

𝑼𝒏 𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒅𝒊 𝑱𝒐𝒚𝒂 𝒊𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒍𝒍𝒐𝒓𝒐𝒔𝒔𝒐 💛 ❤️#Dybala #Roma #DAZN pic.twitter.com/A6F9usKq7p — DAZN Italia (@DAZN_IT) July 18, 2023

Con oggi è passato un anno dal suo arrivo al ritiro in Algarve, condito da successiva presentazione in pompa magna di fronte alla folla scatenata del Palazzo della Civiltà Italiana all’Eur, noto come “Colosseo quadrato”. I numeri di questa stagione sono sotto gli occhi di tutti (18 reti e 7 assist complessivi). Ad abbellire l’inizio di un percorso davvero entusiasmante un repertorio di giocate da stropicciarsi gli occhi. Qui sopra un breve contributo video di Dazn per celebrare il primo anno di Dybala con la maglia della Roma.

Il pubblico di fede giallorossa spera di poterselo godere ancora a lungo e nel frattempo non manca di dispensare affetto giorno dopo giorno. Con la nuova stagione alle porte le ambizioni della Roma restano immutate e la Joya avrà sicuramente voglia di stupire ancora.