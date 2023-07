Dopo l’incontro tra gli agenti di Alvaro Morata e la dirigenza dell’Inter, i nerazzurri avrebbero frenato la trattativa a causa dei costi. Come riportato da TuttoMercatoWeb, l’Atletico Madrid non scende dalla richiesta di 21 milioni (la clausola rescissoria) e il calciatore dai 5 milioni di stipendio. La Roma resta interessata, ma nel frattempo sonda anche Scamacca dopo l’apertura del West Ham all’obbligo di riscatto con determinate condizioni, come la Champions League.