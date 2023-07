Renato Sanches è l’obiettivo numero uno per il centrocampo della Roma. La società giallorossa sta lavorando da tempo per regalarsi il portoghese il classe 1997 individuato da José Mourinho come il rinforzo ideale per la mediana. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Roma conta di insistere nei prossimi giorni per Sanches. Tuttavia ancora non è stata presa una decisione definitiva da parte del PSG. Al momento il centrocampista è con la squadra di Luis Enrique e quindi è parte del progetto. La società parigina non ha nessuna intenzione di negoziare il trasferimento in prestito per ora. Se ne parlerà ancora nei prossimi giorni.

AS Roma are planning to insist in the next days for Renato Sanches ✨🇵🇹

There’s still no final decision made on PSG side, he’s with Luis Enrique squad and so part of project — no intention to negotiate loan move as of now.

It’s up to PSG. To be discussed again in the next days. pic.twitter.com/K261FqYXdr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2023