Le difficoltà per l’operazione Morata stanno facendo riflettere Tiago Pinto e Mourinho. Infatti come riporta Lorenzo Pes de Il Tempo, in queste ultime ore i dirigenti giallorossi hanno riacceso i contatti sia con il West Ham che con l’entourage di Scamacca. La Roma ha urgentemente bisogno della prima punta, visto che il campionato ricomincerà tra meno di un mese, potrebbe quindi decidere di affondare il colpo. Il calciatore non è stato convocato da Moyes per la prossima amichevole degli inglesi per motivi personali. Infatti l’ex-Sassuolo si troverebbe a Roma per sistemare delle questioni familiari private.

Calciomercato