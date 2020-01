Mercato Roma. Il Monaco pensa a Kalinic per sostituire eventualmente Slimani

Sono ore frenetiche per il futuro di diversi giocatori. I possibili intrecci tra Inter e Monaco potrebbero coinvolgere anche la Roma. I nerazzurri infatti stanno cercando di prendere in prestito Slimani: il club monegasco ha già dato il via libera per l’operazione, c’è però ancora da trattare con il Leicester, proprietario del cartellino. Ed è proprio qui che entrerebbe in gioco la Roma: il Monaco per sostituire l’algerino avrebbe messo nel mirino Nikola Kalinic. In caso d’addio del croato il ds Petrachi punterebbe tutto su Andrea Favilli. Lo riporta il sito di Gianluca Di Marzio.