Mercato Roma. Forte interesse per Favilli del Genoa

Negli ultimi giorni il ds Petrachi ha chiuso tre operazioni regalando a Fonseca Ibanez, Villar e Perez. Ma il mercato in entrata della Roma potrebbe non essere finito qui. I giallorossi infatti sarebbero molto interessati a Andrea Favilli. Il classe ’97 è attualmente al Genoa, dove è arrivato nell’estate del 2018 in prestito dalla Juventus. Il giovane attaccante finora ha totalizzato 13 presenze e un gol in questa stagione e le prossime ore saranno decisive per il suo futuro. Ma bisogna sbrigarsi visto che la sessione di mercato invernale chiuderà domani alle 21. Lo riporta il sito di Gianluca Di Marzio.