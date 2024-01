L’operazione Renato Sanches si è rivelata un fallimento e ora la Roma spera in un futuro senza il centrocampista. L’unica via d’uscita è rappresentata dalla possibilità di trovare in questa sessione di calciomercato un altro club che prenda il calciatore in prestito fino a giugno. Stando a quanto riporta il giornalista portoghese, Bruno Andrade, il centrocampista della Roma avrebbe già rifiutato l’offerte di Besiktas, PAOK e Olympicos.

