Allarme in casa Lazio per Provedel. Mancano ormai poco più di 24 ore al derby di Coppa Italia e il portiere biancoceleste è in dubbio per la sfida. Questa mattina infatti, come riportato da calciomercato.com, l’estremo difensore non si è allenato e lo staff laziale starebbe valutando se tentare di farlo scendere in campo per la rifinitura del pomeriggio o se lasciarlo a riposo.

Per Provedel si tratta di un attacco influenzale. Scaldano così i guanti Mandas e Sepe. Già in passato il portiere biancoceleste aveva accusato stati febbricitanti proprio a ridosso di altri derby, salvo poi riuscire a stringere i denti. Inoltre, come riportato da lalaziosiamonoi.it, anche Isaksen e Zaccagni sono risultati assenti all’allenamento.