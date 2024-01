La Lega Serie A ha reso note le decisioni prese dal Giudice Sportivo in merito all’ultima giornata di campionato. Dopo il rosso guadagnato al 49’ del secondo tempo per proteste, viene squalificato per una giornata José Mourinho. Assente quindi nella gara in trasferta contro il Milan. Entra in diffida anche Kristensen per la quarta ammonizione ricevuta. La società ha anche ricevuto un’ammenda di 2.000,00€ “per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo”.