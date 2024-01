Renato Sanches ha deluso sotto tutti i punti di vista e a causa dei tanti problemi fisici non è riuscito ad imporsi nella Roma. I giallorossi vorrebbero interrompere il prestito in anticipo visti i continui sto e il pesante ingaggio. Secondo il sito turco SportsDigitale il centrocampista è stato offerto al Besiktas. Al momento il club non ha risposto al Paris Saint Germain ma l’ex Lille non rientra nei piani della squadra francese che vorrebbe lasciarlo a titolo temporaneo fino a giugno alla Roma o da un’altra parte.