Aureliano non va, almeno secondo il Corriere dello Sport. Il fischietto di Bologna si perde il rigore su Karsdorp (interviene il Var) e viene richiamato all’on-field review. Sbaglia diverse decisioni sul campo, si legge, a partire dal fallo di mano fischiato a Cristante, che aveva invece il braccio attaccato al corpo. E manca un giallo a Kolasinac per un intervento su Dybala, che invece non viene neppure fischiato.