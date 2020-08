Mercato, Raiola al Centro Sportivo di Trigoria. Breve colloquio con Mkhitaryan e Longo – FOTO e VIDEO

Pagine Romaniste (Da Trigoria S.Valdarchi) – Il noto procuratore sportivo Mino Raiola ha raggiunto il Centro Sportivo di Trigoria nel giorno dei tamponi per la squadra della Roma. L’agente ha anche effettuato un breve colloquio con Henrikh Mkhitaryan, suo assistito, prima di entrare nella struttura. Raiola oltre all’armeno cura anche gli interessi di Justin Kluivert e non è da escludere che possa intavolare dei discorsi per il futuro dell’olandese. Nel primo pomeriggio il procuratore è stato a dialogo anche con il segretario generale Longo.