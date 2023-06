Continua l’asse Sassuolo-Roma in questa sessione di calciomercato. Le due società sono in costante contatto per discutere di alcune pedine tra cui Missori e Volpato, ma anche Frattesi. Stando a quanto riportato da Filippo Biafora, nella prossima settimana è previsto un nuovo incontro con la società neroverde per discutere della situazione Volpato. C’è ancora una leggera distanza per l’esito positivo della trattativa. Sul terzino nessun dubbio, c’è l’intesa.

Per il capitolo Frattesi la Roma non va oltre i 30 milioni: si tratta della stessa cifra offerta l’anno scorso. Aggiornamenti anche sul fronte uscite: secondo il noto giornalista mancherebbe ancora l’accordo col Celta Vigo per Carles Perez. Si lavora invece sulla formula per riportare Diego Llorente alla corte di Mourinho.