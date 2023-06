Il Fenerbahce non si ferma a Edin Dzeko. Il club turco vuole continuare a fare spese in Italia. Secondo quanto riportato dal portale turco FotoMac, infatti, sembrerebbe interessato a Rick Karsdorp. L’olandese è visto come un buon profilo data la sua esperienza e le basse richieste della Roma. Nell’ultima stagione Karsdorp ha avuto le difficoltà legate ad infortuni e al rapporto con Mourinho, visibili anche nei dati. Infatti ha disputato sole 18 partite in stagione, di cui sole 13 in campionato. Se questa opportunità si concretizzasse potrebbe essere per lui un nuovo inizio.