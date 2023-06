Tammy Abraham non vede l’ora di tornare in campo. L’inglese prosegue il percorso di riabilitazione dopo l’infortunio al legamento crociato anteriore procurato nell’ultima giornata contro lo Spezia. L’attaccante giallorosso aggiorna quasi quotidianamente, sul suo profilo Instagram, l’andamento degli allenamenti, con foto e video. Oggi Abraham ha prima svolto una sessione di allenamento in palestra e ha poi svolto della fisioterapia in piscina. Seppur sia solo l’inizio e manchino ancora molti mesi al suo ritorno, forse inizio 2024, l’inglese sembra più carico che mai.