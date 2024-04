Il Napoli in estate vivrà una rivoluzione con cambio di allenatore, direttore sportivo e giocatori. Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, uno degli obiettivi del nuovo Napoli potrebbe essere Nicolò Zaniolo. L’ex attaccante della Roma è attualmente all’Aston Villa, che però non lo riscatterà: in estate il classe 1999 farà rientro al Galatasaray, dal quale potrebbe poi ripartire subito, con un altro prestito oppure a titolo definitivo.

Come riferisce Di Marzio, Zaniolo è un pallino di Manna già da tempo, tanto che il ds ormai in uscita dalla Juventus e in arrivo alla corte di De Laurentiis, ha pensato all’attuale giocatore in forza all’Aston Villa anche per i colori bianconeri. Per Zaniolo si è mossa però anche la Fiorentina. Sempre più probabile quindi l’ipotesi di un ritorno in Italia.