Pagine Romaniste (F. Palmeri e F. Castellucci) – La Roma di Daniele De Rossi è attesa alla prova derby. Sabato alle 18:00 allo stadio Olimpico ci sarà la sfida con la Lazio. I giallorossi con 52 punti, in corsa Champions League, seguono il Bologna a 57, tallonati dall’Atalanta a quota 50. I biancocelesti, distano 6 lunghezze.

Questo sarà il derby delle novità. Da un lato De Rossi, che vivrà il suo primo derby da allenatore e dall’altra Tudor, con una Lazio ancora ammaccata dal periodo di crisi e che è in cerca di rivalsa.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-LAZIO

Dopo il pari contro il Lecce mister De Rossi schiererà la sua formazione migliore. L’allenatore dei giallorossi dovrà fare a meno di Azmoun per infortunio e N’Dicka squalificato. Pellegrini torna dalla squalifica e Dybala ha recuperato dalle noie muscolari, entrambi partiranno dal 1’. I dubbi maggiori riguardano la difesa, con Llorente favorito su Huijsen e Spinazzola in bagarre con Angelino. Tra i pali confermato Svilar. A centrocampo Pellegrini con Paredes e Cristante a completare il reparto. In avanti, Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

DOVE VEDERE IL DERBY DELLA CAPITALE

Roma-Lazio, sabato 6 aprile, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Collegamento del pre partita fissato alle ore 17.30, la telecronaca del match è affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

ROMA-LAZIO: ARBITRA GUIDA, AL VAR IRRATI

Sarà Marco Guida di Torre Annunziata a dirigere il derby tra Roma e Lazio. Il fischietto di Pompei sarà coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Perrotti, mentre il quarto uomo sarà Fabbri. Al Var Irrati, Avar Maresca. Per Guida sarà il terzo derby romano. I precedenti con la Roma sono di 10 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte.

LE PROBABILI

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Paredes, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Smalling, Kristensen, Karsdorp, Angelino, Aouar, Bove, Renato Sanches, Zalewski, Baldanzi, Abraham.

Allenatore: De Rossi.

Diffidati: Llorente, Azmoun, Huijsen.

Squalificati: N’Dicka.

Indisponibili: Azmoun.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Cataldi, Felipe Anderson; Kamada; Luis Alberto; Immobile.

A disposizione: Sepe, Patric, Hysaj, Pellegrini, Rovella, Vecino, Isaksen, Pedro, Castellanos.

Allenatore: Tudor.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Provedel, Lazzari, Zaccagni.