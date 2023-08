Continua la ricerca di Pinto al nuovo centravanti. Trattative in corso ben avviate con l’Atalanta per Zapata e con il Santos per Marcos Leonardo, ma a Trigoria, secondo quanto riferisce Sky Sport, si valutano ora due profili: Broja, attaccante albanese classe 2001 del Chelsea che nella scorsa stagione è stato alle prese con la rottura del legamento crociato, e Willian José, brasiliano di 31 anni del Betis Siviglia che nella scorsa stagione ha segnato sei reti in tutte le competizioni.