Si infittisce la concorrenza per il giapponese Kamada, che è stato ad un passo dal Milan prima dell’addio del duo Maldini-Massara. Il calciatore è stato proposto a molte squadre fra cui la Roma, che però non ha ancora fatto passi concreti per portarlo nella capitale. Stando a quanto riporta calciomercato.com, nelle ultime ore ci sono state dei contatti con l’Atletico Madrid che lo vorrebbe come sostituto di Joao Felix. Questo significherebbe un addio definitivo per Kamada dal campionato italiano, anche se attualmente svincolato. Nonostante la possibile partenza, i giallorossi non sembrano considerare il giapponese una priorità. Tuttavia le trattative con il club spagnolo potrebbero spingere la Roma a prendere una decisione definitiva sull’offerta del centrocampista.