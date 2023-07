La storia fra la Juventus e Leonardo Bonucci è giunta ormai ai titoli di coda. Da ieri infatti il difensore della nazionale italiana ha ricevuto la conferma di non rientrare più nel progetto tecnico bianconero, e il nuovo ds Giuntoli ha dato mandato agli agenti di trovarsi una nuova sistemazione, che sarà soltanto per un anno visto che alla fine della stagione ha già annunciato l’addio al calcio. Ma spunta un ipotesi clamorosa: il futuro di Bonucci potrebbe essere nella capitale, come riporta Tuttomercatoweb, ci potrebbe essere un clamoroso derby di mercato fra Roma e Lazio, pronte ad offrire un’ultimo anno a grandi livelli al difensore.