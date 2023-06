Ore frenetiche in casa Milan, che con l’imminente cessione di Tonali al Newcastle dovrà per forza di cose andare a cercare un sostituto. Il nome più caldo è quello di Davide Frattesi su cui però c’è la concorrenza di Roma, Inter e Juventus. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, però il club rossonero sarebbe passato in pole per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista italiano. Il Sassuolo lo valuta dai 35 ai 40 milioni. Attenzione anche alla clausola che prevede il 30% della rivendita in favore della Roma, e dunque il club giallorosso incasserebbe intorno ai 12 milioni di euro.