Si entra nel vivo del calciomercato, e dopo la finale del Mondiale Under 20 gli occhi sono puntati sui giovani talenti che si sono resi protagonisti. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Tommaso Baldanzi, classe 2003 militante all’Empoli, è ambito da molti club, in Italia e all’estero, ma sono due le squadre che hanno dimostrato un interessamento più concreto: la Roma e il Milan.

I rossoneri stanno vendendo il cartellino di Tonali al Newcastle per una cifra da capogiro che si aggira attorno 75 milioni, e i giallorossi hanno venduto Tahirovic all’Ajax e stanno per cedere Volpato, Missori, Perez e Kluivert, operazioni che permettono alla Roma una maggiore disponibilità economica. Non è da escludersi un possibile affondo da parte di uno di questi club tra una decina di giorni.