Seppur il passaggio all’Al-Ittihad sia saltato, Jan Oliveras sta per lasciare la Roma in direzione della Croazia. Infatti nei giorni scorsi i giallorossi e la Dinamo Zagabria hanno trovato un accordo per il trasferimento del classe 2004 sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro. Come riporta Fabrizio Romano sul suo account “X”, nella giornata odierna arriveranno le firme sui contrati.

https://x.com/FabrizioRomano/status/1823646435255927248