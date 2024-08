Corriere dello Sport (A. Fontana) – Niente da fare, la rimonta non riesce a Mourinho che dovrà accontentarsi dell’Europa League. Beffa atroce per lo Special One, capace a fatica di guadagnarsi l’appendice dei tempi supplementari contro il Lilla per poi essere eliminato da un rigore di Jonathan David. Continua la maledizione per il Fenerbahce, che non centra la qualificazione ai gironi di Champions League dal 2008: anche stavolta un buco nell’acqua e per Mourinho si apre la possibilità di una sfida alla Roma dentro l’Europa che conta un po’ meno. Un ritorno all’Olimpico da avversario, a questo punto, resta uno scenario ipotizzabile per il portoghese esonerato nella Capitale lo scorso gennaio.